مصادر تكشف لـCNN خطة عودة القس الأمريكي من تركيا إلى واشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر تحدثت لـCNN، الجمعة، عن تفاصيل عودة القس الأمريكي آندرو برونسون، إلى بلاده، عقب قرار محكمة تركية بإطلاق سراحه.

وكشف مصدر مطلع على الخطة أن القس برونسون سيقوك بفك السوار الإلكتروني الموجود حول الكاحل الخاص به لمراقبته، ويقوم بملء الأوراق اللازمة في شقته.

وأضاف المصدر أنه "من المتوقع أن يغادر القس تركيا في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي"، لافتا إلى أن

وقال المصدر الذي أطلع CNN على إنه سيتم نقل القس الأمريكي إلى ألمانيا و"إذا كان بحاجة إلى مساعدة طبية، فقد يبقى في ألمانيا لفترة وجيزة ليتم معالجته"، مضيفا أن "القس سيعود في النهاية إلى واشنطن".

ووضع الجيش الأمريكي طائرة عسكرية على أهبة الاستعداد في أوروبا لنقل القس برونسون من تركيا، وفقا لمسؤولين عسكريين أمريكيين.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعرب في وقت سابق، الجمعة، عن أمله في عودة القس الأمريكي برونسون إلى بلاده "قريبا"، بعد القرار الأخير من المحكمة التركية بشأنه.

وقضت محكمة تركية، الجمعة، بإطلاق سراح برونسون وإلغاء منعه من السفر، وذلك بعدما أثارت قضيته أزمة بين ترامب الذي كان يطالب بإطلاق سراحه، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يعارض ذلك.