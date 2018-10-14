حريق يدمر مقاتلة F-16 ويلحق أضراراً بأخرى بقاعدة جوية ببلجيكا

نشر الأحد ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحقق السلطات المختصة في بلجيكا بحادثة أدت إلى الإضرار بمقاتلتي F-16 بقاعدة فلورينيس الجوية، الخميس.

وأصدرت وزارة الدفاع البلجيكية بيانا قالت فيه إن "حريقا اندلع أثناء أعمال الصيانة على طائرة F-16، واحترقت الطائرة".

وأشار البيان إلى أن الحريق "أصاب طائرة أخرى بأضرار جانبية". من جانبه، قال قائد القاعدة، ديدييه بولوم، إنه متفاجئ من وقوع الحريق، مشيراً إلى أن طاقم العمل يعمل دائماً بحرفية. لكنه نوّه في الوقت ذاته إلى أن الأمر الأهم هو عدم وجود إصابات خطيرة بعد الحادث.