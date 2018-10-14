ترامب عن استقالة جيمس ماتيس: ربما يفكر بذلك.. والجميع سيرحل بالنهاية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعلم بعد ما إذا كان وزير الدفاع، جيمس ماتيس، يعتزم مغادرة منصبه، وأشار إلى أن هناك تغييرات كثيرة قادمة في إدارته، حسبما قال في حوار تلفزيوني.

وقال ترامب خلال استضافته في برنامج "60 Minutes"، إنه لا يعلم ما إذا كان ماتيس ينوي الاستقالة إذ إن الأخير لم يخبره عن نيته بالإقدام على مثل هذه الخطوة.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تربطه علاقة جيدة مع وزير الدفاع، وكشف عن أنه تناول الغداء معه منذ مدة قصيرة، ولفت إلى أن ماتيس قد يدرس خيار الانسحاب من منصبه، لافتا إلى أنه "ديمقراطي نوعا ما".

وأضاف ترامب في حديثه عن القضية نفسها بالتأكيد أن الجميع سيرحل يوما ما، ومن ضمنهم ماتيس، وأشار إلى أن هناك تغييرات كثيرة قادمة في إدارته لأنه غير راض عن أداء بعض المسؤولين، كما اعتبر أن الأنباء التي تتحدث عن وجود خلافات في البيت الأبيض "كاذبة".