مفاجأة سارة تنتظر ميغان وهاري في 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- خبر سار ينتظر العائلة الملكية في بريطانيا، وذلك في عام 2019، فقد أعلن قصر كينسينغتون، في بيان صادر، الإثنين، أن دوقة ساسكس، ميغان ميركل والأمير هاري ينتظران طفلهما الأول، في ربيع 2019.

ونشر القصر الملكي خبر الحمل، في تغريدة على موقع "تويتر"، قالو فيه إن ميغان وهاري "يقدران الدعم الذي تلقوه من الناس في جميع أنحاء العالم منذ حفل زفافهما في شهر مايو/ أيار الماضي، ويسعدهما أن يتمكنا من مشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور".

وقال مصدر في العائلة المالكة، إن الملكة إليزابيث الثانية وأغضاء أخرين من العائلة الحاكمة قد باركوا لميغان وهنري على خبر الحمل خلال حفل زفاف الملكة يوجين، الجمعة، بينما أشار البيان إلى أن والدة الدوقة، دوريا راغلاند، "سعيدة جداً بهذا الخبر الجميل وهي متشوقة للترحيب حفيدها الأول".

كانت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، قد أطلقت لقب دوق ودوقة "ساسيكس" على الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، اللذان تزوجا في مايو/ أيار 2018، لتصبح ميغان ماركل أول شخص يحمل هذا اللقب من النساء.