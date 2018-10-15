كيف أجاب ترامب على سؤال حول "تورط" بوتين في اغتيالات؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "ربما" يكون "متورطا" في عمليات الاغتيال والتسمم، لكن ذلك الأمر لم يحدث في الولايات المتحدة.

وفي برنامج "60 دقيقة"، سألت ليزلي ستال عما إذا كان ترامب قد يتفق مع تورط بوتين في الاغتيالات أو حالات التسمم. رد الرئيس الأمريكي: "ربما هو، نعم. على الأرجح، أعني.. لكن ليس في بلدنا". وعندما أضافت ستال أن هذا كان "شيئًا فظيعًا"، فقال ترامب: "بالطبع لا يجب أن يفعل ذلك".

وعندما سئل عن سبب عدم إلقائه كلمة قاسية علنا ​​ضد بوتين، قال ترامب: "أعتقد أنني شديد اللهجة معه شخصيا. كان لي لقاء معه. نحن الاثنان. لقد كان اجتماعًا شاقًا للغاية وكان اجتماعًا جيدًا للغاية".

وحين سئل عما إذا كان يعتقد أن الروس يتدخلون في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، قال ترامب: "لقد تدخلوا. لكنني أعتقد أن الصين تدخلت أيضاً ... وأعتقد أن دولاً أخرى"، معتبرا أن "الصين صراحة... مشكلة أكبر"، حسب تعبيره.