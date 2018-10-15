ترامب يعزز مخاوف ميلانيا: لا أثق بالجميع في البيت الأبيض

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حديثه مع برنامج "60 دقيقة"، إنه لا يزال حذراً من بعض الأشخاص الذين يعملون في البيت الأبيض، موضحا: ""أنا لا أثق بكل شخص في البيت الأبيض، سأكون صادقاً معك" حسبما اعترف في اللقاء التليفزيوني.

ولفت ترامب إلى أنه "يخضع للحراسة عادة"، مضيفا: "لكنني لا أقول إنني أثق في الجميع في البيت الأبيض. أنا لست طفلاً. إنها تجارة صعبة" ، واصفاً واشنطن بأنها "مكان شرير".

وتعكس تعليقات ترامب المخاوف التي أعربت عنها السيدة الأولى ميلانيا ترامب في مقابلة مسجلة مع "إيه بي سي نيوز" في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قالت إنه لا يزال هناك أشخاص يعملون في إدارة ترامب لا يستطيع الرئيس الأمريكي الوثوق بها.