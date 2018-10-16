"عملية الفجر".. اختطاف 14 من قوات حرس الحدود الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق البلاد، الثلاثاء، لافتة إلى أن الواقعة تمت بـ"يد جماعة إرهابية"، لم تذكر أي تفاصيل بشأنها.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر مطلع- لم تذكر هويته- إعلانه "اختطاف 14 من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود في مدينة ميرجاوَه شرق إيران، صباح الثلاثاء، على يد جماعة إرهابية"، في إشارة إلى المنطقة الحدودية مع باكستان.

وعن توقيت العملية، فقد كشفت وكالة الأنباء الإيرانية أنها تمت "خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الخامسة فجر اليوم في منطقة لولَكدان الحدودية"، لافتة إلى أن "منطقة لولَكدان تابعة لقضاء ريغ ملك وتبعد 50 كيلومتراً عن مدينة ميرجاوه الحدودية".

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية أنه "لم يصرّح حتي الآن مسؤول أمني عن الحادث"، حسبما نقلت عن موقعها الإلكتروني.