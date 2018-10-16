ماكرون يعين وزيرا جديدا للداخلية الفرنسية

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ماكرون يعين وزيرا جديدا للداخلية الفرنسية

باريس، فرنسا (CNN)-- قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، تعيين كريستوف كاناستر، وزيرا للداخلية، في تعديل وزاري.
 

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