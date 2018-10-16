ماكرون يعين وزيرا جديدا للداخلية الفرنسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يوجه أي "اتهامات مباشرة" ضد نظيره الروسي، فلاديمير بوتين خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج "60 دقيقة".