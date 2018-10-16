ماكرون يعين وزيرا جديدا للداخلية الفرنسية
باريس، فرنسا (CNN)-- قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، تعيين كريستوف كاناستر، وزيرا للداخلية، في تعديل وزاري.
باريس، فرنسا (CNN)-- قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، تعيين كريستوف كاناستر، وزيرا للداخلية، في تعديل وزاري.
أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق البلاد، الثلاثاء، لافتة إلى أن الواقعة تمت بـ"يد جماعة إرهابية"، لم تذكر أي تفاصيل بشأنها.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يوجه أي "اتهامات مباشرة" ضد نظيره الروسي، فلاديمير بوتين خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج "60 دقيقة".
دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك أثناء مقابلته في برنامج "60 دقيقة"، موضحا: "الحقيقة هي أنني أثق به. لكن سنرى ما سيحدث".
خبر سار ينتظر العائلة الملكية في بريطانيا، وذلك في عام 2019.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "من الممكن" أن يفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين.