تفجير يودي بحياة 10 أشخاص في القرم.. والكرملين: قد يكون "عملا إرهابيا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أنه من المحتمل أن يكون التفجير الذي وقع في كلية "بوليتيكنيك" في القرم، عملا "إرهابيا".

وقال بيسكوف إن الفرضية التي تشير إلى أن التفجير الذي وقع الثلاثاء وأودى بحياة 10 أشخاص في مدينة كيرش، قد يكون "عملا إرهابيا"، تؤخذ بالاعتبار.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين قائلا: "أمر الرئيس وزارة الصحة ووزارة خدمات الطوارئ، أن تتخذ الإجراءات الطارئة للتعامل مع ضحايا الانفجار، وأن تتأكد من إيصال المصابين بجروح خطيرة إلى المراكز الصحية المتخصصة في موسكو وخارجها".

بدورها، أكدت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في بيان تلقت CNN نسخة منه أن "جهازا متفجرا غير محدد" تسبب بالانفجار، وكشفت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين.

أما وسائل الإعلام الروسية فنقلت عن مسؤولين في الطوارئ، أنباء تحدثت عن أن انفجار أسطوانة غاز وقع في الكلية وأودى بحياة وإصابة العشرات.