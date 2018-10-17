للمرة الأولى.. امرأة تترأس أكبر قيادة في الجيش الأمريكي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- للمرة الأولي في تاريخ قيادة الجيش الأمريكي، ستتولى امرأة إدارة أكبر قيادة قوات الجيش الأمريكي "فورسكوم"، وهي أكبر وحدات الجيش بعدد قوات يبلغ 776 ألف جندي و96 ألف مدني.

وستقود الفريق لورا جي ريتشاردسون أكبر قيادة في الجيش الأمريكي بعد انسحاب الفريق الأول روبيرت أبرامز، الثلاثاء، من منصبه ليترأس منصب قيادة القوات الأمريكية المسلحة في كوريا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تترأس لورا ريتشاردسون مناصب قيادية خلال مسيرتها المهنية، إذ أصبحت في 2012، أول امرأة تتعين في منصب نائب القائد العام لسلاح الفرسان الأول المعروف باسم، "فريق أمريكا الأول".

وأعلن الجيش الأمريكي أن لورا ريتشاردسون، التي التحقت بالجيش منذ 1986، كانت الثانية على سلم القيادة بعد الفريق الأول أبرامز، بعد تعيينها نائب القائد العام لقيادة قوات الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، بينما ستترأس الآن منصب القائد العام لقيادة قوات الجيش الأمريكي، بحسب ما نقلته قناة "WTVD" المتعاونة مع CNN.