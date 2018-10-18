دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير العدل التركي، عبدالحميد غل، الخميس، أن قضاء بلاده "لم يتخذ قرار الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برونسون "بناءً على ضغوط أو تعليمات بأي شكل من الأشكال"، كما تابع قائلاً إن العقوبات الأمريكية الموجهة ضده "لا معنى أو قيمة لها" بالنسبة لتركيا.

ولفت غل إلى أن القس الأمريكي حصل على "إخلاء سبيل مشروط" كما رُفع حظر السفر عنه، إلا أنه "لم يحصل على البراءة بل أصدر بحقه حكماً بالسجن".

وكانت تركيا قد وضعت برونسون، تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016.

وأطلق سراح برونسون بحكم قضائي، الجمعة الماضية، بعد أزمة وصلت إلى حد فرض عقوبات بين واشنطن التي كانت تطالب بإطلاق سراحه وأنقرة التي كانت ترفض الإفراج عنه، بعد أزمة وصلت إلى حد فرض عقوبات بين واشنطن التي كانت تطالب بإطلاق سراحه وأنقرة التي كانت ترفض الإفراج عنه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد سعى إلى التأكيد على "استقلالية" القضاء التركي، بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الشكر له على إطلاق سراح القس الأمريكي.