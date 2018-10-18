أحدث مستجدات هجوم قندهار: مقتل قيادي أفغاني وإصابة 2 أمريكيين

شاهد.. آثار الانفجارات التي أودت بحياة 29 شخصاً بينهم 8 صحفيين في أفغانستان

(CNN)-- أعلن متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن اثنين أمريكيين أصيبا في هجوم إطلاق النار، الخميس، في مقاطعة قندهار في أفغانستان.

وقال ديف باتلر، الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، في البداية إن ثلاثة أمريكيين أصيبوا في الهجوم الذي أودى بحياة الجنرال عبد الرازق أشكزاي، أحد أبرز الشخصيات الأمنية في أفغانستان، قبل أن يصدر في وقت لاحق بيانا يوضح أن أحد الجرحى كان مقاول التحالف.

وأفاد مسؤول أفغاني، في تصريحات لشبكة CNN، بأن قائد الشرطة القوي في ولاية قندهار الأفغانية قتل، الخميس، في هجوم عقب اجتماع أمني مع قائد القوات الأمريكية في المدينة.

وجاء في بيان للقوات الأمريكية أن الجنرال الأمريكي سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وقوات حلف الاطلسي في أفغانستان كان حاضرا لكنه لم يصب في الهجوم.

كان قائد الشرطة، الجنرال عبد الرازق أشكزاي، أحد أبرز الشخصيات الأمنية في أفغانستان. وأصدرت حركة طالبان بيانا أعلنت مسؤوليتها فيه عن قتل "قائد الشرطة سيئ السمعة" الذي كان هدفهم الرئيسي في الهجوم، وفقا لتعبيرها.

وقال أحد المسؤولين إن كل الطلقات كانت على مقربة من ميلر، مضيفًا أن الولايات المتحدة ترى أن رازق كان الهدف لأن مطلق النار ذهب للأفغان وليس ميلر.

وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غاني فى وقت لاحق اليوم إن قائد الشرطة ومدير قندهار لجهاز المخابرات في البلاد والمديرية الوطنية للأمن، قد قتلوا فى الهجوم، مؤكدا أنه أمر المسؤولين الأمنيين الأفغان بالتحقيق في الحادث.

في حين أن قندهار كانت واحدة من أكثر المقاطعات استقرارًا نسبيًا في أفغانستان، فإن الهجوم الداخلي البارز واغتيال الحليف الأمريكي الرئيسي يثير تساؤلات حول الاستقرار المستقبلي للمنطقة مع استعداد الحكومة الأفغانية لإجراء الانتخابات البرلمانية هذا الشهر.