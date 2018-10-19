(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لـCNN إن الولايات المتحدة ليست على علم بأي أمريكين محتجزين لدى تنظيم داعش في سوريا، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن "عددا كبيرا من الأمريكيين والأوروبيين أخذوا رهائن".

وفي حديثه بمؤتمر عقد في سوتشي، الخميس، قال بوتين إن نحو 700 شخص احتجزوا كرهائن على الضفة اليسرى لنهر الفرات وهي منطقة تسيطر عليها القوات المدعومة من الولايات المتحدة. وقال إن "العديد" من هؤلاء الرهائن هم مواطنون أمريكيون ودول أوروبية غير محددة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في المملكة المتحدة، أن مقاتلي داعش هاجموا مخيم البحيرة المؤقت في محافظة السويداء في 12 أكتوبر/ تشرين الأول. وزعمت التقارير أن الأجانب كانوا من بين المختطفين، لكن نشطاء لا يمكنهم تقديم مزيد من التفاصيل حول الأرقام أو الجنسيات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، القائد شون روبرتسون، لشبكة CNN: "في الوقت الذي أكدنا فيه وقوع هجوم على مخيم للنازحين بالقرب من دير الزور الأسبوع الماضي، ليس لدينا أي معلومات تدعم العدد الكبير من الرهائن وفقا لزعم الرئيس بوتين ونحن نشك في دقتها. كما أننا لا ندرك أي مواطنين أمريكيين موجودين في ذلك المخيم".

وكان بوتين قد قال في وقت سابق: "لا يزال ممثلو داعش في عدة مناطق، وبدأوا بتوسيع تواجدهم في المنطقة مؤخرًا - 130 عائلة، وما يقرب من 700 شخص، وقد تم احتجازهم كرهائن". ولفت إلى أنه "يوم أمس، تم إطلاق النار على 10 أشخاص وإعدامهم".

وأضاف بوتين: "بدأوا في تنفيذ تهديداتهم. هذا مجرد مروع ، كارثة في رأيي. يجب أن نفعل شيئًا حيال ذلك ، لماذا يظل زملاؤنا هناك [الولايات المتحدة] صامتين؟ الجميع صامتون، هناك نوع من الصمت، وكأن شيئا لم يحدث".

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن "الولايات المتحدة ترفض تأكيدات روسيا بأن الولايات المتحدة وقوات التحالف فشلتا في معالجة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش". وقال القائد روبرتسون "على العكس، حرر التحالف أكثر من 99 في المائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش".

وتابع: "سنستمر في العمل، ومن خلال شركائنا المحليين لمتابعة بقايا داعش في وادي نهر الفرات الأوسط. على الرغم من نجاحاتنا، لا يزال هناك الكثير من العمل مع شركائنا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش". وأضاف: "روسيا، من ناحية أخرى، ركزت جهودها حصرا على مساعدة النظام السوري مع خطوات محدودة لمعالجة التهديد الذي يفرضه تنظيم داعش، ودون اعتبار لقوانين النزاع المسلح أو الإصابات في صفوف المدنيين أو استخدام النظام للأسلحة الكيماوية".