واشنطن تتهم روسية بمحاول التدخل في الانتخابات النصفية 2018

(CNN)-- اتهمت وزارة العدل الأمريكية امرأة روسية بـ"العمل على تمويل الدعاية عبر الإنترنت لإلحاق الضرر بالديمقراطية الأمريكية"، وذلك لـ"إثارة الانقسام بين مجموعات الأقليات العرقية والمتطرفين السياسيين والناخبين الساخطين"، حسب تعبيرها.

وتشير الاتهامات التي أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية إلى "وجود مؤامرة للتلاعب بالناخبين، بما في ذلك في الانتخابات النصفية 2018، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

والمتهمة الروسية تدعى إلينا أليكسييفنا خوسيينوفا، وتبلغ من العمر 44 عاما، وهي من سان بطرسبرج الواقعة في روسيا.

والمرأة الروسية متهمة بـ"التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة لإدارة تمويل عملية ترويع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية التي شملت وكالة أبحاث الإنترنت"، وهي التهمة التي أعلنها المحقق الخاص روبرت مويلر في وقت سابق من هذا العام.