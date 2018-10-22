أول رد من الصين بشأن انسحاب أمريكا من معاهدة نووية مع روسيا

بكين، الصين (CNN)-- في أول رد فعل لها على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أن بلاده ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها، في 1987، مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، رأت الصين أنه من "الخطأ" أن تشير الولايات المتحدة إلى بكين كسبب للانسحاب من المعاهدة مع موسكو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحفي دوري عقد في بكين، الإثنين، إن "الانسحاب من جانب واحد من المعاهدة سيكون له تأثير متعدد الأطراف"، مضيفا: "نحتاج أن نشير إلى أن الانسحاب من المعاهدة ولوم الصين هو خطأ تام. نأمل في أن تحظى الأطراف المعنية بالنتيجة التي تم التوصل إليها بشق الأنفس، وأن تتعامل مع القضايا المتعلقة بالمعاهدة من خلال الحوار والتشاور، وأن تعمل بحكمة بشأن الانسحاب من المعاهدة".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدث ترامب عن إشارة بلاده إلى تطوير صواريخ صينية كجزء من "سبب" الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية. وقال: "إذا كانت روسيا تفعل ذلك وإذا فعلت الصين ذلك ونحن ملتزمون بالاتفاق، فهذا أمر غير مقبول"، في إشارة إلى تطوير الصواريخ.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على أن "المعاهدة ستظل تعهدًا مهمًا يعزز الاستقرار العالمي"، مضيفا: "كلنا نعلم أن معاهدة القوات النووية متوسطة المدى هي معاهدة توصلت إليها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي حول السيطرة العسكرية ونزع السلاح خلال فترة الحرب الباردة. لقد مارست المعاهدة أثراً مهماً على تحسين العلاقات الدولية، ودفعت إلى نزع السلاح النووي والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين. ولها معنى مهم جداً اليوم أيضاً"، حسب قوله.