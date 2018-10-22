غورباتشوف يرد على ترامب: خطط الانسحاب من المعاهدة النووية "غير مقبولة"

موسكو، روسيا (CNN) -- وصف رئيس الاتحاد السوفييتي السابق، ميخائيل غورباشوف إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطط الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بـ"غير المقبولة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "ريا نوفوستي" الروسية.

وقال غورباتشوف إن القدرة على الوصول إلى نقطة اتخاذ القرارات حول معاهدات للتخلص من الأسلحة النووية تعد "انتصاراً عظيماً"، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية "وجدت أنها تنقصها خطوات تالية جديدة لذا اتخذوا هذه الطريق الغير مسؤولة".

ولفت رئيس الاتحاد السوفيتي السابق إلى أنه "يحس بأن الجانب الأمريكي وجد نفسه في مأزق من ناحية صنع الخطوات التالية واتجهوا نحو هذه الطريقة غير المسؤولة"، إلا أنه أضاف أن موسكو وواشنطن "يجب أن تحاولا الوصول إلى اتفاق بينما لا يزال مستشار الأمن القومي، جون بولتون، في موسكو".

وكان ترامب قد أعلن السبت الماضي، أن بلاده ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها، في 1987، مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، كما قال إن "روسيا قد انتهكت الاتفاق وقاموا بانتهاكه لسنوات عديدة"، مضيفاً: "نحن لن نسمح لهم بمعارضة الاتفاق النووي والخروج وتصنيع الأسلحة بينما نحن لا يسمح لنا هذا".