مقتل 18 وإصابة 178.. لحظة خروج قطار بتايوان عن مساره

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً حتفه وأصيب 178 آخرون بعد خروج قطار عن مساره فى محافظة ييلان بشمال شرقي تايوان، وفقاً لما ذكرته وزارة النقل في الجزيرة.

وقالت وزارة النقل في تايوان إن امرأة أمريكية تبلغ من العمر 43 عاماً كانت من بين المصابين. وقال متحدث باسم مستشفى سانت ماري في لودون لشبكة CNN إن السيدة تلقت العلاج وما زالت في المستشفى، مشيراً إلى أنها ليست في حالة حرجة وأنها تعاني من كدمات بسيطة. في حين رفض السيدة الأمريكية التحدث إلى CNN.

ولا تزال السلطات تحقق في السبب الذي أدى إلى انحراف القطار خارج مساره.