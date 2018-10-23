ترامب: سنزيد ترساناتنا النووية حتى تعود الدول الأخرى إلى صوابها

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لصحفيين، الإثنين، إن بلاده ستزيد ترساناتها النووية "حتى تعود الدول الأخرى إلى صوابها"، على حد تعبيره.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها، في 1987 مع الاتحاد السوفييتي آنذاك.

وأعاد الرئيس الأمريكي تكرار تصريحاته السابقة حول روسيا، قائلاً إنها "لم تلتزم بالمعاهدة"، كما لفت إلى أن "تعهده بزيادة المخزون النووي الأمريكي يتضمن موقفاً ضد الصين أيضاً"، مضيفاً: "حتى يرجع الناس إلى صوابهم، سنبنيها"، في إشارة إلى الترسانة النووية.

ونوه ترامب إلى أن الصين لن تكون جزءاً من الاتفاق، إلا أنه رأى بأنه "يجب أن يتم إضافتها"، كما تابع قائلاً إن تهديداته حول زيادة ترساناته النووية هو بمثابة "تهديد لمن تريدون وهذا يتضمن الصين وروسيا ويتضمن أي أحد آخر يريد لعب هذه اللعبة ولا تستطيعون فعل هذا، لا تستطيعون لعب اللعبة علي".

وفي المقابل، اعتبر الكرملين (القصر الرئاسي الروسي)، أن خطوة انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة النووية التي أبرمت بين البلدين إبّان فترة الحرب الباردة "تجعل العالم مكانا أكثر خطورة"، كما صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، بأنهم "يعارضون بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية بأن روسيا انتهكت معاهدة الأسلحة النووية".

بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إنه "من الخطأ" للولايات المتحدة للإشارة للصين كسبب للخروج من المعاهدة"، مضيفة أن "الانسحاب من جانب واحد من المعاهدة سيترك تأثيراً متعدد الأطراف".