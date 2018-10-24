مشهد مرعب.. إصابة 20 شخصاً بعد تحرك سلّم مكتظ بسرعة عالية في روما

(CNN)-- قال مسؤولون إيطاليون إن 20 شخصا أصيبوا بجروح بعد تعطل سلّم كهربائي متحرك بمحطة مترو في روما، مندفعاً بسرعة إلى الأسفل، مما أدى إلى سقوط بعض الأشخاص في نهاية السلّم.

وقال متحدث باسم فرق الدفاع المدني الإيطالية إن معظم المصابين في الحادثة، التي وقعت في محطة مترو ريبوبليكا الثلاثاء، كانوا من مشجعي كرة القدم الروس، وكانوا في طريقهم لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا بين فريقي روما وسيسكا موسكو.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، لوكا كاري، فإن سبب العطل لا يزال قيد التحقيق، مضيفاً أن شخصاً واحداً أصيب بجروح خطيرة.

وغرّد الدفاع المدني في روما عبر حسابه على تويتر بأن المصابين نقلوا جميعاً إلى المستشفى، ونشر صورة لخطوات السلالم التي بدا عليها التلف بسبب العطل.