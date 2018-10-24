أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تتعامل شرطة نيويورك مع "طرد مشبوه" داخل مركز "تايم وورنر"، مقر مكاتب CNN، وقد تم إخلاء مكاتب الشبكة كإجراء احترازي، وفقا لما قاله مصدر في الشرطة، الأربعاء.

وأكد المصدر أنه تم التعامل مع الطرد المرسل على أنه جهاز قابل للانفجار، ولفت إلى أنه صنع من أنبوب وأسلاك.

ولم يتبين ما إذا كانت الشبكة هي المستهدفة من هذا الطرد أم لا حتى اللحظة، إلا أن المكاتب قد أخليت كإجراء احترازي، لعملية العثور على الطرد.

وتتزامن هذه الحادثة مع العثور على "طردين مشبوهين" كانا في طريقهما إلى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكي، هيلاري كلينتون.

يذكر أنه لم يتبين حتى اللحظة هوية الجهة التي أرسلت هذه الطرود أو الهدف من هذه العملية.