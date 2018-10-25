الشرطة الأمريكية تتفحص طردا مشبوها أرسل للممثل روبيرت دي نيرو

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت الشرطة في نيويورك، الخميس، إنها تتفحص طردا مشبوها أرسل للممثل الأمريكي، روبيرت دي نيرو، في إعلان يأتي وسط حالة استنفار تشهدها السلطات الأمنية بالبلاد على خلفية سلسلة طرود مشبوهة أرسلت لعدد من الشخصيات.

وقال مصدران أمنيان في تصريحات حصرية لـCNN إن الطرد المشبوه المرسل للممثل الأمريكي مشابه للطرود التي اعترضت، الأربعاء، بما في ذلك الطوابع المرفقة وعنوان المرسل الذي يحمل اسم ديبي ويزرمان شوالتز.

ويذكر أن الطرد المرسل لدي نيرو قصد عنوان مكتب انتاجه الذي يحمل اسم "تريبيكا" والواقع في بناية غير سكنية في منطقة غرينويتش في نيويورك، في حين قالت الشرطة أنها توجهت للتعامل مع البلاغ فور تلقيها إياه الساعة 4 بالتوقيت المحلي.

ويذكر أن طردا مشبوها اعترضته السلطات الأمنية، الأربعاء، كان موجها للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في حين قصد آخر وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إلى جانب طرود أخرى استهدفت شخصيات تنتمي للحزب الديمقراطي بالبلاد.