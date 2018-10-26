السلطات الفيدرالية تعتقل رجلا على صلة بـ"الطرود المشبوهة" في أمريكا

(CNN)-- اعتقلت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، رجلا على صلة بـ"الطرود المشبوهة" التي تم اكتشافها هذا الأسبوع. ولم تتوفر على الفور معلومات عن المشتبه فيه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، اعترضت السلطات طرودًا مشبوهة كانت مستهدفة السناتور كوري بوكر ومدير المخابرات الوطنية السابق جيمس كلابر.

والطرود ضمن السلسلة الأحدث التي يتم إرسالها إلى الديمقراطيين البارزين ومنتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تم اكتشافها في وقت سابق من هذا الأسبوع.