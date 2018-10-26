اقتراب زورقين إيرانيين من سفينة أمريكية على متنها قائد عام

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- اقترب زورقان إيرانيان بنحو مسافة تبعد 300 ياردة من السفينة الأمريكية USS Essex في الخليج، الجمعة، بينما كان قائد القيادة المركزية الأمريكية على متن الطائرة، وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.

وكان الجنرال جوزيف فوتيل، القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، يراقب عمليات الطيران الروتينية على متن السفينة عندما وقع الحادث.

وقال المسؤولون إن المواجهة مع القاربين الإيرانيين وصفت بأنها "آمنة ومهنية" من قبل البحرية لأن الإيرانيين لم يظهروا "نوايا عدوانية".

ولم تكن هناك إشارة إلى أن طاقم القاربين الإيرانيين كانوا على علم بوجود فوتيل. فيما قال أحد المسؤولين إن القاذفتين الإيرانيتين أبحرتا بالتوازي مع السفينة الأمريكية.

وفي إحدى المراحل، عبر أحد القاربين الإيرانيين أمام السفينة الأمريكية وذلك على بعد 300 ياردة منها.

في يوليو / تموز 2016، كان فوتيل بمواجهة أخرى مع البحرية الإيرانية عندما اقتربت 5 سفن إيرانية مسلحة في الخليج من سفينة حربية أمريكية كان على متنها.