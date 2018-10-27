4 قتلى على الأقل في إطلاق النار داخل كنيس يهودي في بنسلفانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، إثر إطلاق نار داخل كنيس يهودي يسمى "شجرة الحية" في مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، السبت، وقد تمكنت شرطة المدينة من إلقاء القبض على مطلق النار بعد أن أصيب، كما تعرض أحد رجال الشرطة لإصابة .

بدوره، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أكد فيها أن يتابع مجريات الأحداث في بنسلفانيا وطالب سكان المنطقة المستهدفة بالبقاء في منازلهم، وكشف عن وجود عدد من الإصابات.

أما عمدة الولاية الأمريكية وصف الحادثة بـ"الجدية" وأشار إلى أن الجهات المختصة لا تزال تبحث عن تفصايل حول الأمر، وطالب الأهالي بالدعاء لرجال الشرطة.

وأكد مصدر في الشرطة الأمريكية لـCNN إن منفذ الهجوم أطلق عبارات "معادية لليهودية"، دون أن يذكر ما هي.