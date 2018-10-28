منفذ الهجوم على كنيس "شجرة الحياة" بأمريكا: أريد الموت لكل اليهود

نشر الأحد ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2018

اللحظات الأولى بعد إطلاق النار في كنيس يهودي في بنسلفانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال روبيرت بورز، منفذ هجوم إطلاق النار داخل كنيس يهودي يسمى "شجرة الحياة" بأمريكا، إنه "يريد الموت لكل اليهود" وفقا لما قاله لضباط الشرطة ونقلته قناة WTAE المتعاونة مع CNN.

وأضاف منفذ الهجوم وفقا لما نقلته WTAE أن "اليهود يقومون بأعمال إبادة جماعية ضد شعبه"، وذلك بعد إصابته بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع قوات التدخل السريع الامريكية، حيث أدلى بهذا التصريح لأحد أعضاء الفريق خلال احتجازه وتلقيه العناية الطبية.

ويذكر أن حصيلة قتلى هذا الهجوم ارتفعت لتصبح 11 قتيلا، ثلاثة منهم نساء وثمانية رجال، في الكنيس الواقع في مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بأعقاب الهجوم، أكد فيها أن يتابع مجريات الأحداث في بنسلفانيا وطالب سكان المنطقة المستهدفة بالبقاء في منازلهم، وكشف عن وجود عدد من الإصابات.