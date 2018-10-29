مصادر: ميركل ستتنحى عن رئاسة حزبها

(CNN)-- أفادت شبكة "آر تي إل" التابعة لـCNN، بأنه "لن تعيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعادة ترشيح نفسها لانتخابها كرئيسة للحزب السياسي للحزب الديمقراطي المسيحي"، وذلك نقلا عن مصادر حزبية.

ويأتي هذا القرار بعد أن تكبد حزب ميركل خسائر فادحة في الانتخابات الإقليمية في ولاية هيسه خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان هذا أحدث حلقة في سلسلة من الخسائر على مستوى الدولة أدت إلى إضعاف موقف حزبها.

وفقا لشبكة "آر تي إل"، فقد أبلغت ميركل قادة الأحزاب إنها "تريد البقاء في منصب المستشارة، على الرغم من أنها تعتزم التخلي عن الرئاسة". ومع ذلك، تشير الخطوة إلى أن موقف ميركل داخل الحزب يضعف.

كانت ميركل تولت رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ عام 2000، وتولت مهام المستشارة منذ عام 2005.