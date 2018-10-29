صورة للطرد المشبوه الذي تم إرساله إلى مقر CNN في أتلانتا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حصلت CNN على صورة للطرد المشبوه الذي تم اعتراضه إثر إرساله إلى مقر الشبكة في ولاية أتلانتا، الأمريكية، الإثنين.

وكُتب على الطرد المشبوه حسبما أظهرت الصورة، عبارة: "إلى CNN"، إذ يبدو أن المرسل يكتب على كل طرد، العنوان الذي يريد إرساله له قبل أن يقوم بذلك.

وكانت الجهات المختصة في أمريكا قد اعترضت طرا مشبوها، كان في طريقه إلى مركز CNN في أتلانتا، ليتولى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي التحقيق في الحادثة.

يذكر أن طردا آخر كان قد أرسل إلى "تايم وورنر"، مقر CNN في نيويورك الأمريكية، قبل أيام قليلة، ضمن سلسلة الطرود المشبوهة التي ترسل لعدد من الشخصيات والمؤسسات الأمريكية في الآونة الأخيرة، وقد تم إخلاء مكاتب القناة على إثر ذلك حينها.