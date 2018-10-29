تحطم طائرة إندونيسية على متنها 189 شخصا

(CNN)-- تحطمت طائرة ركاب إندونيسية على متنها 189 شخصا، تابعة لشركة الخطوط الجوية (ليون إير)، خلال رحلة قصيرة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى بانكال بينانج، وفقًا للوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 كانت تقل 181 راكبا بينهم طفل واحد واثنان رضيعان وستة من أفراد الطاقم وطيارين، حسب ما قاله مسؤولون في مؤتمر صحفي، الإثنين.

ونشرت قوات حفظ السلام قوارب ومروحيات و 130 من رجال الإنقاذ، بما في ذلك فرق من ثلاث مدن من بينها جاكرتا وباندونغ ولامبونج إلى جوار موقع التحطم في بحر جافا، على بعد 34 ميلا بحريا قبالة الساحل بالقرب من جاكرتا.

وقال مسؤولون إن الحطام وسترات النجاة والهواتف الخلوية اكتشفت على بعد ميلين بحريين من الإحداثيات التي تم تحديدها كموقع للاصطدام. وقال سوراجانتو تاجيجونو رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل (NTSC) إن الطائرة شوهدت آخر مرة على الرادار في الساعة 6.22 صباحا عند 2500 إلى 3000 قدم. وطُلب من مراقبي الحركة الجوية الأسترالية المساعدة ولكنهم لم يتمكنوا من اكتشاف الطائرة.

وأكد متحدث باسم شركة الطيران منخفضة التكلفة التابعة لشركة إندونيسية لشبكة CNN أنها فقدت الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها. وقالت شركة بوينغ، الشركة المصنعة للطائرة، إنها "علمت" بالحادث و"تراقب الوضع عن كثب".