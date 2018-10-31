مقتل 9 في ايطاليا.. والبندقية تشهد أسوأ فيضان منذ 10 سنوات

(CNN)-- تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من إيطاليا إلى وقوع تسع وفيات، في أسوأ فيضان شهدته البندقية في السنوات العشر الماضية على الأقل.

وقد أغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد وحذرت السلطات من التنقّل غير الضروري، حيث أصدرت وكالة الحماية المدنية تحذيرات متعددة بشأن الطقس.

وتوفي شابان جنوبي روما عندما اصطدمت شجرة بسيارتهما، بينما قتل شخص آخر في بلدة تيراشينا القريبة مع إسقاط الرياح للكثير من أشجار الصنوبر.

ومن بين الضحايا الآخرين شاب في الـ21 من العمر، الذي أصيب بشجرة ساقطة أثناء سيره في نابولي، بينما توفيت امرأة بعد أن ارتطامها بحطام مبنى في منطقة ليغوريا الشمالية.

كما أُبلغ أن أحد رجال الاطفاء المتطوعين، ممن كانوا يساعدون في الاستجابة لبلاغات الطوارئ، لقي حتفه أيضاً في شمال البلاد.

يذكر أن البندقية، التي تشتهر بالقنوات المائية والقصور والكنائس الجميلة، تتعرض لأمطار كثيفة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، لكن الفيضانات التي وقعت، الاثنين، كانت كثيفة على نحو الخصوص.