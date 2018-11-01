ممرض ألماني سابق يعترف بقتل 100 ضحية: كانت لعبة

برلين (CNN)-- اعترف ممرض ألماني سابق بقتل 100 مريض، مما يجعله أحد أكثر القاتلين المتسلسلين سفكاً للأرواح في البلاد بعد الحرب.

واعترف نيلز هويغل (41 عاما) بقتل مرضاه الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و96 عاماً في مستشفيين بشمال ألمانيا بين عامي 2000 و 2005.

اتّهم هويغل بإعطاء ضحاياه العديد من العقاقير غير الموصوفة، في محاولة لإظهار مهاراته في الإنعاش لزملائه ومحاربة الملل.

وبأول يوم من جلسته أمام محكمة في أولدنبورغ، في شمال غرب ألمانيا، قال هويغل إن ادعاءات القتل ضده كانت صحيحة.

ويقضي هويغل عقوبة السجن مدى الحياة في ست تهم، بما في ذلك تهمتي القتل والشروع في القتل.

وفي تلك المحاكمة، حاول هويغل شرح ما يدور برأسه عند قيامه بالأمر، وتبيّن أنه كان يبحث "لعبة إثارة" يحاول فيها أن يكون بطلاً، معطياً المرضى عقاقير تستحث نوبات قلبية، ومن ثم يحاول إنعاشهم.

ووصف الممرض السابق شعوره بالابتهاج والنشوة عند نجاحه في إنعاشهم، لكن عند فشله، الأمر الذي حدث كثيراً، فإنه كان يشعر باليأس والجزع ويعد نفسه بأنه لن يعيد الكرّة مرة أخرى.