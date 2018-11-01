شرطة نيويورك تنشر صورة الطالبتين السعوديتين المتوفيتين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت شرطة نيويورك، عن صورة الطالبتين السعوديتين بعد العثور على جثتيهما مربوطتان مع بعضهما البعض من منطقة الخصر والأيدي، قرب ضفاف نهر هادسون، الأسبوع الماضي.

وكانت الشرطة قد كشفت أن الطالبتين تدعيان روتانا فارع وتبلغ من العمر 22 عاما وشقيقتها تالا فارع البالغة من العمر 16 عاما، في الوقت الذي بينت فيه القنصلية السعودية في نيويورك إنهما كانتا برفقة شقيقهما في واشنطن.

وأضافت القنصلية في بيانها الصادر، الأحد: "إن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد في هذه الحادثة، لذلك فإنه لم يتم التعرف حتى الإثنين على سبب وفاة الطالبتين"، وأشارت إلى أن القضية لاتزال قيد التحقيق، موكدة على أنها تعمل مع السلطات المحلية في أمريكا ووزارة الخارجية الأمريكية وسفارة السعودية في واشنطن، لمعرفة ملابسات وتفاصيل هذه القضية.

وتابعت قنصلية أنها عينت محاميا من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، كما أنها سعت للتواصل مع عائلة الضحيتين للوقوف إلى جانبها في هذا الظرف، ولفتت إلى أن الطالبتين كانتا تدرسان برفقة أخيهما في واشنطن.