ماذا دار في مكالمة ترامب وأردوغان؟ 

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشفت وكالة الأناضول التركية (الرسمية)، الخميس، عن تفاصيل مكالمة هاتفية دار بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأناضول إن ترامب وأردوغان ناقشا عدة قضايا من بينها التطورات في منبج وإدلب بشمال سوريا.

وأضافت أن ترامب وأردوغان اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على "البقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية في الأيام المقبلة".

ويوم الخميس، بدأت القوات الأمريكية والتركية دوريات مشتركة حول مدينة منيج بشمال سوريا، وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.

العملية العسكرية المشتركة هي نتاج اتفاق بين واشنطن وأنقرة تم يونيو/ حزيران الماضي، عندما طالبت تركيا بسحب قوات الأكراد المدعومة من الولايات المتحدة التي استولت على منبج في عام 2016.