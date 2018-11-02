بومبيو: 8 دول ستحصل على إعفاءات من العقوبات على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن 8 دول ستحصل على إعفاءات مؤقتة من العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران، موضحا أنه تم منحهم الإعفاءات لأنهم "اتخذوا خطوات مهمة للوصول إلى مستوى الصفر في واردات النفط الخام".

وبحسب بومبيو، ستستورد 6 دول النفط الخام الإيراني بمستويات مخفضة إلى حد كبير، وستقوم 2 منها بإنهاء استيرادهما بالكامل. ولم يقل أي من الدول الـ8 التي تم منحها التنازلات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الاتحاد الأوروبي لن يحصل على تنازل وأن قائمة الدول الـ8 ستصدر يوم الإثنين. ومن المقرر أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيرانية، الإثنين المقبل، وذلك في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.

بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إن الشبكة المصرفية العالمية "سويفت" يمكن أن "تخضع لعقوبات"، موضحا أنه "لا يختلف نظام سويفت عن أي كيان آخر".

وقال إن وزارة الخزانة نبهت "سويفت" بأنها "ستخضع لعقوبات أمريكية إذا قدمت خدمات مراسلة مالية لبعض المؤسسات المالية الإيرانية المعينة"، معلنا أنه "سيظل يسمح بالمعاملات الإنسانية". وعندما سُئل عن الانتقادات، قال منوشين: "هناك الكثير من المعلومات المضللة فيما يتعلق بـSWIFT وما نفعله معها"، وفقا لتعبيره.

في الوقت نفسه، قال منوشين إنه "عند بدء سريان العقوبات على إيران، الإثنين المقبل، فإن أكثر من 700 اسم ستضاف إلى قائمة وزارة الخزانة للمنشآت المحظورة"، مشيرا إلى أن "العقوبات ستُعاد فرضها على الأفراد والكيانات والسفن والطائرات، وستستهدف قطاعات الطاقة، والشحن ، وبناء السفن، والمالية في إيران".