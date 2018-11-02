هيذر نويرت.. هل تصبح خيار ترامب لتعيينها سفيرة بالأمم المتحدة؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمستشاريه أن هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هي اختياره الأساسي لتصبح سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة، ويمكنه أن يرشحها لهذا المنصب في أقرب وقت هذا الأسبوع، حسبما ذكر مصدران لـCNN.

وفي حديثه في البيت الأبيض، الخميس، أكد ترامب أن نويرت "تخضع لاعتبارات جادة للغاية" لتصبح السفيرة الأمريكية القادمة في الأمم المتحدة.

وأثنى ترامب على نويرت، قائلا: "إنها ممتازة. لقد كانت معنا منذ وقت طويل. لقد كانت مؤيدة لفترة طويلة. وهي ممتازة حقا".

وأضاف ترامب في معرض تصريحاته: "سنقوم على الأرجح باتخاذ قرار الأسبوع المقبل" و"لدينا الكثير من الناس الذين يريدون هذا المنصب وهم كثيرون من الناس العظماء حقا"، حسب تعبيره.

كان ترامب قد أعلن قبول استقالة سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بنهاية العام الجاري لتنتشر بعض الشائعات عن إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2020، وهو الأمر الذي نفته.

وأعلن ترامب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض استقالة هايلي التي كانت تجلس بجانبه، ووصفها بـ"الشخص الرائع"، واصفاً ما قامت بـ"المذهل"، وعبر عن ترحيبه بها في إدارته بالمستقبل.