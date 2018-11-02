اسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات التي فرضتها بلادها على وزيري العدل والداخلية في تركيا في أغسطس/ آب بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي، وفقا لما جاء في بيانها الصادر، الخميس.

جاء هذا التحرك ضد المسؤولين ردا على احتجاز القس الأمريكي آندرو برانسون في تركيا، الذي تم إطلاق سراحه. وأعلنت تركيا التي ردت بفعل متقارب بفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين، الخميس، أنها سترفع عقوباتها.

وقال حامي آكصوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن بلاده رفعت العقوبات عن المدعي العام جيف سيونس، ووزير الأمن الداخلي كيرججين نيلسن ضمن مبدأ المعاملة بالمثل.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من مكالمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان، وإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برونسون من الإقامة الجبرية في تركيا الشهر الماضي.

وتسبب اعتقال برونسون، الذي سجن في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، في توتر العلاقات بين الحلفاء في الناتو ودفعت ترامب إلى فرض عقوبات وزيادة الرسوم الجمركية على الصلب التركي والألمنيوم. وجاءت الخطوة من قبل الولايات المتحدة في وسط أزمة انهيار العملة التركية (الليرة).

بدوره، قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن ترامب وأردوغان "ناقشا رفع العقوبات" خلال مكالمتهما، الأربعاء. وقال أيضا إن هذا "مهم" لتطبيع العلاقات الثنائية، حسب وكالة الأنباء الرسمية الأناضول.