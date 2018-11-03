نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت شرطة نيويورك، إن محققيها علموا بتصريحات سابقة للسعوديتين، تالا وروتانا قالتا فيه إنهما "تفضلان الموت على العودة للسعودية"، لافتة إلى عدم وجود أدلة للآن على أنهما ضحية "جريمة".

وقال رئيس المحققين، ديرموت شيا: "للآن ليس لدينا معلومات موثوقة بوقوع جريمة، إلا أن التحقيق لا يزال جاريا"، لافتا إلى أن آخر مرة رأت فيه العائلة الفتاتين كان في فيرجينيا في الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وأشارت تقارير إلى أنه وقبل اختفائهما عاشت الفتاتان في منشأة أشبه بـ"مأوى" بعد مزاعم إساءة وقعت في منزلهما، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه شيا، الذي لفت إلى أن الفتاتين شوهدتا في كاميرا مراقبة "بحالة صحية جيدة" قبل أسبوع من العثور على جثتيهما.

وكانت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم السفارة السعودية واشنطن، قالت إن "التفاصيل" الخاصة بالشقيقتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما بنيويورك، "لا تزال قيد التحقيق"، وفقا لما جاء بحسابها على موقع "تويتر".

وتحدث باعشن عن الشقيقتين روتانا فارع، التي بلغت من العمر 22 عاما، وشقيقتها تالا فارع، التي ماتت عن ناهز 16 عاما، قائلة إن "التقارير" التي تحدثت عن "أمر" الفتاتين بمغادرة الولايات المتحدة لـ"طلب اللجوء" هي "خاطئة تماما".