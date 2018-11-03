نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في الوقت الذي تستمر فيه السلطات الأمنية الأمريكية التحقيق في لغز وفاة شقيقتين سعوديتين عثر على جثتيهما في نهر هادسون في نيويورك، نقدم لكم ما نعرفه للآن عنهما:

روتانا فارع، تبلغ من العمر 23 عاما، واختها تالا عمرها 16 عاما، مواطنتان سعوديتان عاشتا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنتين إلى ثلاث سنوات، وفقا لرئيس التحقيقات في ولاية نيويورك، ديرموت شيا.

هما طالبتان رافقتا شقسقهما الذي يقطن في واشنطن، وفقا لقنصلية المملكة العربية السعودية، روتانا كانت تدرس في جامعة جورج ماسون، وفقا للمتحدث باسم الجامعة، مايكل ساندلر، الذي بين لـCNN أنها كانت منخرطة في الدراسة بين عامي 2016 وحتى ربيع 2018.

أدخلت روتانا وتالا منشأة أشبه بـ"ملجأ" في منطقة فايرفاكس بفيرجينيا، على خلفية مزاعم إساءة في منزلهما، في حين لم يعلق شيا أو يقدم تفاصيل إضافية مؤكدا أنها أنباء غير مؤكدة في الوقت الحالي.

وكانت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم السفارة السعودية واشنطن، قالت إن "التفاصيل" الخاصة بالشقيقتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما بنيويورك، "لا تزال قيد التحقيق"، وفقا لما جاء بحسابها على موقع "تويتر".

وتحدث باعشن عن الشقيقتين روتانا فارع، التي بلغت من العمر 22 عاما، وشقيقتها تالا فارع، التي ماتت عن ناهز 16 عاما، قائلة إن "التقارير" التي تحدثت عن "أمر" الفتاتين بمغادرة الولايات المتحدة لـ"طلب اللجوء" هي "خاطئة تماما".