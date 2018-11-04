نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مصدر أمني إن المحققين بقضية وفاة الشقيقتين السعوديتين، روتانا وتالا، لم يعثروا على أي دلائل أو آثار ترجح كفة وجود جريمة أدت إلى وفاتهما.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـCNN إن التحقيقات بينت وجود مياه في رئتي الشقيقتين وهذا يشير إلى أنهما على الأغلب كانتا على قيد الحياة عندما دخلتا المياه، وهو الأمر الذي تطرق له رئيس المحققين في نيويورك، ديرموت شيا.

وكانت الشرطة صرحت في وقت سابق إنها لم تعثر على أي علامات على جسد الشقيقتين، في حين نفى شيا التقارير التي زعمت أن الشقيقتين "قفزتا من على برج جورج واشنطن" لأنه مثل علامات كهذه ستظهر على جسدهما.

ويذكر أن فاطمة باعشن، المتحدثة باسم السفارة السعودية واشنطن، قالت في تغريدات سابقة على صفحتها بموقع التواصل ا إن "التفاصيل" الخاصة بالشقيقتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما بنيويورك، "لا تزال قيد التحقيق"، لافتا إلى أن "التقارير" التي تحدثت عن "أمر" الفتاتين بمغادرة الولايات المتحدة لـ"طلب اللجوء" هي "خاطئة تماما".