روحاني يصف العقوبات الأمريكية بـ"الجائرة": سنبيع النفط

طهران، إيران (CNN)-- تعهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإثنين، بمواصلة بيع نفط بلاده، وذلك مع يوم سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال روحاني إن إيران سوف "سنخرق بفخر العقوبات الجائرة"، مشيرا إلى 8 دول تستورد نفط بلاده سيتم إعفاؤها من العقوبات الأمريكية، بقوله: "حتى لو لم تكن الدول الثمانية أعفيت، فاننا سنستمر في بيع نفطنا"، حسب تعبيره.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أمريكا، وأشار إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخرا.

وقال ترامب: "لقد تغيرت الأمور كثيرا منذ بداية عهدي، إذا عدتم إلى اليوم الذي سبق تسلمي للمنصب، سترون أن إيران بدت وكأنها على وشك السيطرة على الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن الوضع تغير بسرعة وأضاف قائلا: "الآن لا أحد يتحدث عن ذلك".