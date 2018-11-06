اعتقال 6 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم على ماكرون

باريس، فرنسا (CNN) – ألقت السلطات الفرنسية القبض على 6 أشخاص، يشتبه بتخطيطهم لهجوم على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفقا للتحقيقات الأولية في القضية، حسبما قال مصدر قضائي لـCNN، الثلاثاء.

وأشار المصدر المطلع على القضية، إلى أن التحقيقات تجري لكشف ملابسات خطة "تفتقد للتنظيم والدقة"، للقيام بعمل عنيف ضد الرئيس الفرنسي.

وكانت وكالة الاستخبارات الفرنسية قد ألقت القبض على 6 أشخاص في 3 مناطق مختلفة، كما أعلنت قناة "BFM" المتعاونة مع CNN، أن المشتبه بهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، إلا أن المصدر القضائي رفض تأكيد هذه المعلومات.

بدورها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان، إن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ينتمون إلى "حزب اليمين المتطرف"، كما أوضحت أن "التحقيقات مستمرة" ولا تزال في بدايتها، مضيفة أنه "من الضروري تحديد طبيعة التهديد بدقة"، حسبما جاء في البيان.