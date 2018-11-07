دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف قنسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي، توقعات فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلس النواب بالانتخابات النصفية الأمريكية 2018 أنها "أخبار سيئة".

جاء ذلك في تدوينة للمشرّع الروسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "أخشى أنه وفي نهاية المطاف، الخاسر سيكون كلا من النظام السياسي الأمريكي الذي سيصبح بحالة عدم توازن أكثر وغير متوقع، بالإضافة إلى ذلك الجزء من العالم الذي سواء يريد أو لا يريد فهو مرتبط بالسياسة الداخلية الأمريكية، وهذه أخبار سيئة".

وقال كوساتشوف أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب قد يشكل "خطرا داخليا" على الرئيس دونالد ترامب عبر "بدء توجيه اتهامات وترؤس لجان كونغرس"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن موقف ترامب "قوي جدا".

ويشار على أن متابعة CNN أظهرت فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب، الذي يعتبر الأول منذ 8 سنوات، رغم التوقعات التي استبعدت ذلك نظرا لحاجة الحزب للفوز بولايات صوتت لصالح ترامب والجمهوريين مثل انديانا وفيرجينيا الغربية ومونتانا وداكوتا الشمالية.