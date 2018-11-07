نانسي بيلوسي عن "رئاسة النواب": "أعتقد أنني أفضل شخص"

(CNN)-- قالت نانسي بيلوسي، التي تتولى حاليا زعامة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، إنها واثقة من أنها ستنتخب رئيسة للمجلس، رغم وجود عدد من شاغلي المناصب الجدد والمبتدئين القادمين والذين قالوا إنهم سيعارضونها.

وعندما سئلت عن رأيها حول هؤلاء الديمقراطيين، قالت بيلوسي: "لقد أجبت على هذا السؤال". وقالت: "سمعت الرئيس يقول أنني أستحق أن أكون المتحدث، لا أعتقد أن أي شخص يستحق أي شيء. الأمر لا يتعلق بما قمت به، بل حول ما يمكنك فعله ... أعتقد أنني أفضل شخص للمضي قدمًا لتوحيد والتفاوض".

وأضافت: "أعتقد أنني أفضل شخص" و"لن أرد على أي أسئلة أخرى حول هذا الموضوع".

وبعد أن تفاخرت بعدد النساء اللواتي تم انتخابهن، تم تذكيرها بأن بعض هؤلاء النساء قلن إنهن لن يدعمنها. فكان تعليقها: "ما أقوله لأولئك النساء: مبروك على انتخابك"، مرحبة بهن.