ترامب: لا نعرف أين جثة خاشقجي لكننا سنكتشف ذلك

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— حافظ الجمهوريون على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، وفقا لمتابعات CNN لمجريات الانتخابات النصفية الأمريكية 2018.

على الصعيد الآخر تظهر متابعات CNN تحقيق الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب، حيث احتاج الحزب الآن إلى الفوز بـ8 مقاعد إضافية للوصول إلى 23 مقعدا وتأمين الأغلبية، في خطوة هي الأولى للديمقراطيين منذ 8 سنوات.

وبرز فوز السيناتور الجمهوري، تيد كروز بعد فوزه بفترة ولاية ثانية عن تكساس، أمام المنافس الديمقراطي، بيتو أوروكي، في حين برز فوز المرشح الرئاسي الأسبق، ميت رومني، بالمقعد الجمهوري عن ولاية يوتاه.

سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث يدعم ذلك البيت الأبيض في الدفع لصالح مبادرات ومشاريع قوانين مهمة أمام الديمقراطيين.