ترامب يتحدث عن انتصارات الجمهوريين في مجلس الشيوخ

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، روج خلاله لنجاح حزبه ودوره في ذلك، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خسائر الجمهوريين الذين لم يتخلوا عنه.

وقال ترامب: "في الليلة الماضية تحدى الحزب الجمهوري التاريخ لتوسيع أغلبيته"، مضيفا أن الحزب الجمهوري "(يضرب) التوقعات في مجلس النواب".

واعتبر أن الجمهوريين "تفوقوا بشكل كبير على السوابق التاريخية"، على الرغم مما وصفه بـ"الحرمان الشديد لجمع الأموال" و"التغطية الإعلامية العدائية للغاية"، حسب وصفه.

واحتفظ الجمهوريون بمقاعد في مجلس الشيوخ لكنهم رأوا أن أغلبيتهم في مجلس النواب تفلت من أيديهم، ما يطرح التساؤل حول ما قد يواجهه البيت الأبيض جراء التحقيقات الخاصة بالرئيس الأمريكي، بينما يستعد ترامب للقتال من أجل إعادة انتخابه.

وحتى عندما حذر من أن قيادة "البيت الديمقراطي" القادمة ستكون عدوانية أكثر من اللازم بشأن التحقيقات مع إدارته، قال ترامب إنه متفائل بشأن فرصة الشراكة بين الحزبين. وأوضح: "أود أن أرى مشاركة بين الحزبين، أود أن أرى الوحدة".

وكان ترامب قد أعلن بالفعل نتائج الانتخابات على أنها انتصار، حيث كتب على تويتر في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن المرشحين الذين تابعوا تقدمه خلال حملة مظلمة ومثيرة للانقسام "قاموا بعمل جيد للغاية".

وحذر من أن التحقيقات المستفحلة التي أطلقها الديمقراطيون ستقابل بتحقيقاته الخاصة في تسريبات غير محددة من المعلومات السرية. وكتب: "شخصان بإمكانهما لعب تلك اللعبة!".