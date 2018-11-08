البرادعي بعد فوز مسلمتين بالكونغرس: رسالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدم محمد البرادعي، نائب افلرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، تهانيه بفوز مسلمتين في الانتخابات النصفية الأمريكية 2018، مؤكدا على أن فوزهما يعتبر رسالة.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "خالص التهاني لرشيدة طليب ولهان عمر على انتخابهما للكونجرس الأمريكي.. الاثنتان مسلمتان، الأولى من أصول فلسطينية والثانية من أصول صومالية جاءت الى أمريكا كلاجئة في سن ١٤ سنةً. رسالة أمل أن قيم التسامح والمساواة تزدهر ولا يمكن طمسها في نظام ديمقراطي يؤمن بالتعددية".

ويذكر أن طليب ترشحت عن ولاية ميشيغان، أما عمر فهي مرشحة عن حزب المزارعين والعمال الديمقراطي بولاية مينيسوتا، وستؤمن كلتيهما مقعدها في هذه الولايات ذات السيطرة الديمقراطية بعد الانتصارات الأولية في وقت سابق من هذا العام، والتي حددت فعلياً مسار ترشحهما.

طليب مدعومة من قبل حزب “الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون“، وهي جماعة يسارية ناشئة، تضمّ أيضاً المرشحة عن الديمقراطيين بنيويورك أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، وبالإضافة إلى كون عمر واحدة من أوائل المسلمات في الكونغرس، فإنها ستكون أيضاً أول عضو أمريكي من أصل صومالي. إذ أنها ستأخذ مقعد كيث إليسون، وهو أول مسلم ينتخب كعضو في الكونغرس.