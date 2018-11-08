الشرطة تضبط رجلا خطط لقتل رئيس وزراء إسبانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الشرطة الكتالونية، الخميس، أنها ألقت القبض على رجل خطط لقتل رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، وذلك بحسب ما نشرته الشرطة على حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت الشرطة إن الرجل كان يملك "ترسانة متن الأسلحة في منزله"، كما أن السلطات ألقت القبض عيه بمدينة تيراسا الواقعة بمنطقة كتالونيا، إلى الشمال من محافظة برشلونا، إلا أنها لم تكشف بعد عن هوية الرجل أو دافعه من التخطيط لقتل سانشيز.

سانشيز، الذي كان يرأس حزب العمال الاشتراكي في اسبانيا قد استلم زمام تشكيل الحكومة في يونيو/ حزيران 2018، وفي الوقت الذي كانت إسبانيا تعاني فيه قبل عام من توترات إثر أزمة الاستقلال الكتالونية.