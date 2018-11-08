ترامب يعلق على حادث الحانة في كاليفورنيا ويشكر رجال الأمن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على حادثة إطلاق النار الذي استهدف حانة في منطقة ثاوزاند نأوك في كاليفورنيا،الخميس، إذ قال في تغريدة على "تويتر": "لقد تم إطلاعي على حادث إطلاق النار المريع في كاليفورنا".

وتابع ترامب بذكر تفاصيل حصيلة قتلى حادث الحانة، الذي راح ضحيته 12 شخصاً من ضمنهم شرطي بالإضافة إلى مقتل مُطلق النار أيضاً، كما شكر الرئيس الأمريكي رجال الأمن قائلاً في تغريدة منفصلة إن الشرطة قد أظهرت "شجاعة كبيرة"، مضيفاً: "لقد مات الضابط في المستشفى. بارك الله جميع الضحايا وعائلاتهم".

أما فيما يتعلق بملابسات الحادث، فقال مفوض شرطة منطقة فينتورا، جيوف دين إن الشرطة عثرت على المشتبه به ميتا على الأرض عندما وصلت لموقع الحادثة، لافتا إلى عدم توفر معلومات حول وجود صلات بين هذه الحادثة والإرهاب، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

وقال شهود عيان إن زوار الحانة "قفزوا فوق الكراسي وكسروا الشبابيك للهرب" من مطلق النار، وكانت إدارة الإطفاء في فينتورا بتغريدة على تويتر: "الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة، حادثة أمنية جارية، وتقارير عن سقوط عدد من الجرحى، واستدعيت عدد من سيارات الإسعاف، والمعلومات لا تزال تتوافد".

ويذكر أن منطقة ثاوزند أوكس تبعد 40 ميلا (نحو 64 كيلومترا) عن وسط مدينة لوس انجلوس.