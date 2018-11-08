الشرطة الأمريكية: مقتل 13 شخصا من بينهم مطلق النار في الحانة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن مفوض شرطة منطقة فينتورا، جيوف دين، الخميس، أن عدد قتلى حادث إطلاق النار في حانة بمنطقة ثاوزاند أوكس، وصل إلى 13 شخصاً من بينهم مطلق النار وضابط من شرطة المنطقة.

أما فيما يتعلق بملابسات الحادث، فقال دين إن الشرطة عثرت على المشتبه به بإطلاق النار ميتا على الأرض عندما وصلت لموقع الحادثة، لافتا إلى عدم توفر معلومات حول وجود صلات بين هذه الحادثة والإرهاب، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

قال شهود عيان إن زوار الحانة "قفزوا فوق الكراسي وكسروا الشبابيك للهرب" من مطلق النار، وكانت إدارة الإطفاء في فينتورا بتغريدة على تويتر: "الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة، حادثة أمنية جارية، وتقارير عن سقوط عدد من الجرحى، واستدعيت عدد من سيارات الإسعاف، والمعلومات لا تزال تتوافد".

ويذكر أن منطقة ثاوزند أوكس تبعد 40 ميلا (نحو 64 كيلومترا) عن وسط مدينة لوس انجلوس.