وزير العدل الأمريكي يتقدم باستقالته: بناء على طلب ترامب

واشنطن (CNN)-- أطاح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بوزير العدل الأمريكي جيف سيشنز من منصبه.

وجاء في رسالة سيشنز التي قدمها إلى رئيس الموظفين في البيت الأبيض، جون كيلي، أنه "بناء على طلبكم سأقدم استقالتي"، وذلك في خطابه الموجه إلى ترامب.

وقال الرئيس إن ماثيو ويتاكر سيتولى منصب وزير العدل الأمريكي بالنيابة عن سيشنز.

ومن المتوقع أن يتولى ويتاكر مسؤولية التحقيق بشأن الملف الروسي وملف المستشار الخاص روبرت مولر.

وفي حسابه على "تويتر"، شكر ترامب سيشنز، معتبرا أن ويتاكر "سيخدم بلادنا"، ليعلن بعدها أنه "سيتم ترشيح بديل دائم في وقت لاحق" في إشارة لمنصب وزير العدل الأمريكي.

ولم يُجب ترامب على سؤال مباشر حول جلسات التحقيق خلال مؤتمره الصحفي، الأربعاء، قائلا إنه على وجه الإجمال "راض للغاية" عن مجلس وزرائه.