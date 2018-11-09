ببيان منسوب.. داعش يتبنى هجوم الطعن في ملبورن بأستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" هجوم الطعن الذي وقع في مدينة ملبورن بأستراليا، الجمعة، والذي أودى بحياة شخص وجرح اثنين آخرين.

ونقلت مجموعة سايت الاستخبارية، البيان المنسوب الذي نشرته وكالة أعماق التي تعتبر الذراع الإعلامي للتنظيم، وهو ما لا يمكن لـCNN التأكد من صحته بشكل مستقل.

وفي البيان المنسوب سمى التنظيم منفذ الهجوم بأنه "من مقاتلي الدولة الإسلامية"، وأنه "نفذ العملية استجابة لدعوات استهداف رعايا دول التحالف".

وفي وقت سابق أعلنت شرطة فيكتوريا الأسترالية، أن المشتبه به بتنفيذ هجوم الطعن توفي متأثرا بجروحه بعد نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات القريبة، في حين قال مفوض شرطة فيكتوريا، غراهام اشتون، إن الحادث يتم التعامل معه على أنه حدث إرهابي، لافتا إلى أن المشتبه به معروف لدى السلطات الفيدرالية والشرطة المحلية، دون التطرق لكشف تفاصيل عن هويته.